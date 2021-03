Quase 20% dos casos ativos de Covid-19 no RS estão hospitalizados

colapso de sua rede de saúde O Rio Grande do Sul vive oàs vésperas de a confirmação do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus completar um ano no Estado. Com a barreira dos 100% de ocupação ultrapassada – na manhã desta quinta-feira (4), a ocupação dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) no RS era de 100,2% - os hospitais correm contra o tempo e contra as limitações de estrutura e de pessoal para dar conta da demanda crescente. Entretanto, se o ritmo de crescimento de infecções e de pacientes com necessidade de atenção médico não diminuir, não haverá como atender a todos.

A gravidade do cenário pode ser apresentada com um número: 19,5% do total de casos ativos (pacientes em tratamento ou recuperação) estão hospitalizados no momento no Rio Grande do Sul. Ou seja, a cada 100 pessoas com o vírus ativo no organismo no momento, quase 20 estão internadas em hospitais.

Conforme a atualização de quarta-feira (3) da Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS), há no Estado 29.930 casos ativos no momento. Dados da manhã desta quinta-feira, por sua vez, apontam 1.900 pacientes com diagnóstico confirmados em UTIs, além de outros 3.957 pacientes com Covid-19 em leitos clínicos. Ao todo, portanto, são 5.857 pessoas com a doença internadas no RS.

Em termos de comparação, no dia 22 de janeiro deste ano, o percentual de casos ativos hospitalizados era de 12,8% - 1.833 pessoas internadas e 14.232 casos ativos. Ou seja, em pouco mais de um mês, o quadro mudou de quase 13 internados a cada 100 doentes para quase 20 internados a cada 100 doentes.

Desde o início da pandemia, já são 657.509 casos confirmados de contaminação em território gaúcho. O numero de vítimas fatais chega a 12.833. Somente nos três dias dessa semana - segunda, terça e quarta-feira, foram 443 novas mortes.