RS registra quase 2 mil casos de Covid-19 de sábado para domingo

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (28) mais 49 novas mortes devido à pandemia de Covid-19, elevando o número para 12.392 mortos. O número de novos casos chegou a 1.936, e, ao todo, já são 640.924 casos confirmados em todo o Estado, dos quais 30.113 ainda estão em acompanhamento. A Capital teve 36 novos casos confirmados do vírus de sábado para domingo, elevando o total para 90.619, e quatro novos óbitos, chegando a 2.386.

Entre sábado e domingo, Porto Alegre chegou à lotação máxima de todos os leitos de UTI pela primeira vez desde o início da pandemia no País, em março do ano passado. No começo da tarde de sábado eram apenas 12 leitos disponíveis de 835 livres e fora de manutenção, e o número logo foi ultrapassado. No fim da tarde de domingo a taxa já havia caído para 97,87%, com 430 casos confirmados de Covid-19 e 50 suspeitos. No Estado, a taxa de ocupação dos leitos está em 96,4%, 2.638 pacientes para 2.736 leitos.