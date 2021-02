Porto Alegre registra apenas 12 leitos vagos de UTIs

Dos 858 leitos operacionais nos hospitais da capital gaúcha, até o começo da tarde deste sábado (27), 835 estavam sendo ocupados por pacientes e 11 bloqueados por motivos como limpeza ou manutenção (mas, que poderiam ser liberados a qualquer momento), deixando apenas 12 vagas disponíveis e um percentual de lotação de 98,6%. Conforme monitoramento das UTIs de Porto Alegre, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, 449 das pessoas utilizando os leitos tinham casos confirmados de Covid-19 e 50 com suspeita. Na emergência e aguardando UTI, devido ao coronavírus, estavam mais 136 pacientes. Os números apontam para o esgotamento do sistema de saúde na cidade.

Sete hospitais porto-alegrenses já haviam atingindo 100% de lotação dos leitos de UTI (Santa Casa, São Lucas, Mãe de Deus, Divina Providência, Vila Nova, Restinga, Santa Ana). Já o Moinhos de Vento registrou uma lotação de 115,15%. No Rio Grande do Sul como um todo, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a taxa de ocupação de leitos UTI em geral era de 94,5% (2.583 pacientes em 2.734 leitos de UTI).

Com mais 117 óbitos registrados nesse sábado (7), o Estado chegou a 12.343 pessoas mortas devido ao coronavírus. Foram ainda confirmados 6.992 novos casos, chegando ao número de 638.996 ocorrências. Ainda de acordo com a pasta, são 595.442 pacientes recuperados (93% do total infectado) e 31.149 (5%) em acompanhamento. Quanto a hospitalizações devido à Covid, foram registradas 42.741.