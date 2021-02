Mais 219 mil doses de vacinas são distribuídas aos municípios gaúchos

135 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca 84,2 mil da CoronaVac A Secretaria da Saúde (SES) distribuiu, na manhã desta quinta-feira (25), mais 219,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos municípios gaúchos. O repasse compreende os dois lotes recebidos na quarta-feira (24) pelo Estado:e outras

Em acordo construído com os municípios, esses lotes serão utilizados para a segunda dose da CoronaVac a trabalhadores da saúde, indígenas e residentes institucionalizados em lar de idosos, os quais já tinham tido as primeiras doses nos repasses de 1 e 8 de fevereiro. Além desses, a remessa permitirá uma ampliação nos grupos de idosos, para quem será destinada a primeira dose com a vacina da AstraZeneca.

“Como já imunizamos os idosos de 85 anos ou mais, agora chegou a hora de ampliar a vacinação desse grupo. Os municípios devem começar com os de 84 anos, e ir diminuindo gradativamente a idade, enquanto houver doses disponíveis. Precisamos aproveitar de forma integral todas as vacinas”, explicou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

As faixas etárias específicas a serem atendidas podem variar de município para município, já que a quantidade é baseada em projeções do censo do IBGE sujeitas a variações. Essa é uma definição que cabe a cada secretaria municipal de saúde, conforme disponibilidade de doses.

O RS já havia recebido outras quatro remessas de vacinas, que totalizavam 704,4 mil doses. O primeiro lote, com 341,8 mil vacinas CoronaVac, chegou em 18 de janeiro. Outras 116 mil vacinas da Oxford/AstraZeneca foram recebidas em 24 de janeiro. A terceira remessa, com 53,4 mil doses da CoronaVac, desembarcou em solo gaúcho no dia 1° de fevereiro. No dia 7 deste mês, chegaram mais 193,2 mil doses da CoronaVac.

Vacinas partiram por via aérea e terrestre para o interior do Estado

A distribuição aos municípios ocorre por via aérea – com o apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar – e por via terrestre. Uma aeronave da BM realiza roteiro a partir de Porto Alegre para as cidades de Erechim (cargas para a 6ª e 11ª coordenadorias regionais - CRS), Palmeira das Missões (2ª e 15ª CRS), Santo Ângelo (9ª, 12ª, 14ª e 17ª CRS), Bagé (7ª CRS) e Pelotas (3ª CRS).

Para Caxias do Sul partiu também durante a manhã o helicóptero da Brigada Militar com as doses para a 5ª CRS. O helicóptero da Polícia Civil partiu com destino a Santa Maria, com as doses das 4ª e 10ª regionais da SES. Esses roteiros serão todos acompanhados pelos servidores da SES Greice Magrin, Adriana Flores e Delanei Salgado.

Outras coordenadorias regionais com sedes mais próximas da capital retiram seus respectivos lotes na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da SES em Porto Alegre. São os casos das CRS com sede em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório, assim como a própria secretaria municipal de saúde da capital.

Assim que chegarem nas regionais, as caixas serão fracionadas e encaminhadas aos municípios, trabalho que deve começar ainda nesta quinta-feira (25).