Um dia após, o Rio Grande do Sul voltou a superar a marca e a taxa agora é de 89,2% - nessa terça, era de 87%. São 2.406 pacientes internados em 2.698 leitos de UTI do Estado. O total pacientes confirmados com Covid-19 nas unidades intensivas segue subindo: foram 56 a mais nesta quarta-feira (24), totalizando 1.275.