Rio Grande do Sul registra nove casos de variante mais transmissível do coronavírus

Pelo menos nove casos da variante da Covid-19 foram identificados no Rio Grande do Sul, importados do Amazonas. Segundo o Ministério da Saúde, foram identificados 184 casos da variante P1 no Brasil até o dia 20 de fevereiro.

aumento de infecções maior taxa de ocupação de UTIs O Rio Grande do Sul tem observado ume internações hospitalares devido ao novo coronavírus. Nessa terça-feira (23), o Estado atingiu a, aos 87%, e um recorde de internações de 4.369 pacientes.

quatro hospitais A última atualização do Distanciamento Controlado levou 11 cidades gaúchas à classificação de bandeira preta, entre elas a capital. Porto Alegre soma 86.728 casos confirmados e 2.317 óbitos desde o começo da pandemia. Pelo menosestão com ocupação de 100% nas unidades de tratamento intensivo no município.

se juntou aos governadores O Ministério da Saúde ainda recebeu notificações da variante em Santa Catarina (4) e no Paraná (5). Ainda na terça, o governador Eduardo LeiteCarlos Moisés (SC) e Ratinho Júnior (PR) para discutir o enfrentamento da pandemia e coordenar esforços.

A variante P1 também foi relatada no Amazonas (60), São Paulo (28), Goiás (15), Paraíba (12), Pará (11), Bahia (11), Roraima (7), Minas Gerais (6), Sergipe (5), Rio de Janeiro (4), Ceará (3), Alagoas (2), Pernambuco (1) e Piauí (1).

A cepa identificada no Reino Unido já soma 20 infecções no Brasil, nos estados de São Paulo (11), Bahia (6), Goiás (2) e Rio de Janeiro (1). O Ministério da Saúde ainda não registrou circulação da variante da África do Sul no país.