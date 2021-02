UPA Moacyr Scliar em Porto Alegre suspende atendimento a novos pacientes com sintoma de Covid

Após dias com filas de pessoas com suspeita de Covid-19 em busca de atendimento, os postos de saúde e unidades de pronto-atendimento (UPAs) de Porto Alegre tiveram uma manhã mais tranquila nesta quarta-feira (24). Mas não por uma retração na demanda por atenção básica. Esses locais começaram a adotar novos protocolos para evitar a aglomeração, como, por exemplo, suspender atendimento a pacientes com sintomas de Covid.