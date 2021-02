O Complexo Hospitalar Santa Casa é o sexto de Porto Alegre a operar com restrições devido ao aumento no número de casos de pacientes com Covid-19 que precisam de leito clínico ou de UTI.

triste recorde na ocupação de UTIs com seis hospitais 100% lotados A partir deste sábado (20), estão mantidos os atendimentos na urgência e emergência apenas de casos graves - tanto particulares e via convênio quanto através do SUS. A capital vive um dos momentos mais críticos em seu sistema de saúde e bateu o

As cirurgias e consultas já agendadas também estão mantidas, pelo menos até segunda ordem. A assessoria de imprensa do hospital diz que o corpo clínico está reavaliando o cenário a todo momento e avisa: as medidas restritivas podem, sim, endurecer nos próximos dias.

Clínicas decidiu manter suspensão de cirurgias e atendimentos não urgentes. A Santa Casa se soma a uma lista extensa de hospitais que estão tendo de readequar seu atendimento para dar conta do grande número de casos de Covid-19 que chegam em busca de tratamento. Neste sábado, o