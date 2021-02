Porto Alegre bate recorde de hospitais com 100% de lotação nas UTIs

crescimento acelerado de casos de Covid-19 nos últimos dias provoca a lotação de sete UTIs em Porto Alegre, segundo dados do painel de monitoramento dos hospitais deste sábado (20). Estão com 100% de ocupação os hospitais Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Ernesto Dornelles, Independência e Restinga. A situação consegue ser ainda mais preocupante no Hospital Fêmina, em que a lotação está em 125%.

incluiu o Hospital Porto Alegre na rede de atendimento O quadro só não é pior por que, na última semana, um acordo. Em média, a ocupação nos 17 hospitais capacitados ao atendimento de pacientes com Covid-19 está em 92,38%.

As UTIs de Porto Alegre ultrapassaram também o segundo período com maior número de pacientes com Covid-19 na pandemia. São 339 casos em leitos intensivos, em nova atualização do painel das UTIs dos hospitais.

O número é ainda maior do que o desta sexta-feira (19), que teve 335 internações nas unidades. O recorde negativo foi registrado em 4 de setembro - dia que teve o maior nível em 11 meses, com 347 casos, recorde na crise sanitária.

Além de ter 339 casos confirmados, o alerta fica ligado porque são 48 casos suspeitos em UTIs e mais 31 pessoas com Covid mantidas em emergências aguardando para seguirem para UTI, segundo o painel.