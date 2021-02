Porto Alegre coloca mais 80 leitos em funcionamento a partir deste sábado

classificação em bandeira preta no mapa preliminar do Distanciamento Controlado A Prefeitura de Porto Alegre colocou em funcionamento neste sábado (20) mais 80 leitos na tentativa de melhorar a capacidade de absorção de emergências e promete disponibilizar, ainda nos próximos dias, quase cem novos leitos. O incremento faz parte da estratégia do Executivo municipal para enfrentar o aumento na demanda de leitos clínicos e de UTI nas últimas semanas, que levou o município à

A elevação das internações de pacientes Covid-19 no Estado impacta especialmente a rede de saúde da Capital, que é polo referência e acaba absorvendo grande número de pacientes do interior e da região metropolitana. Hoje, mais de 60% das internações no município são de moradores de outras cidades.

A determinação do governo estadual, incluindo Porto Alegre entre os municípios com altíssimo risco de contágio, tornou ainda mais intenso o esforço para ampliar a disponibilidade de leitos na Capital. O secretário de Saúde, Mauro Sparta, iniciou, ainda durante a semana, negociações com a rede hospitalar para ampliar a oferta de leitos.

"Todos estes esforços nos possibilitam enfrentar este momento crítico com mais eficiência e segurança", afirma o Secretário Mauro Sparta.

Como resultado deste esforço, Porto Alegre conta a partir deste sábado (20), com mais dez leitos de UTI e 70 leitos clínicos, ofertados pelo Hospital Porto Alegre. Estão em fase final de contratação outros dez leitos UTI e 62 clínicos no Beneficência Portuguesa, para ingresso na rede o mais rápido possível.

Outros hospitais estão aumentando a oferta de leitos: a Santa Casa disponibilizará mais dez leitos de UTI; o Hospital de Clínicas outros dez agora, e mais dez na sequência. Os hospitais Cristo Redentor e Conceição ainda estão definindo com quantos leitos irão reforçar a rede de atendimento.

cinco hospitais de Porto Alegre operam com atendimento restrito Desde sexta-feira (19),, com suspensão de cirurgias não urgentes e que não tragam prejuízo para a saúde dos pacientes em curto prazo. Conforme a prefeitura, a área de regulação (que cuida do encaminhamento dos pacientes aos hospitais) está monitorando constantemente a rede de atendimento (emergências, UPAs, etc) e alocando os pacientes conforme a situação cada caso.

Pacientes que chegam em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por exemplo, e necessitam de atendimento de alta complexidade são direcionados para hospitais com capacidade. Já um paciente que chega na emergência de um hospital de alta complexidade, mas que não tem necessidade deste nível de atendimento, são destinados a um hospital mais adequado ao seu caso, possibilitando uma administração melhor das UTIs.