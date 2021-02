Prefeitura de São Leopoldo propõe lockdown de uma semana após classificação em bandeira preta

anunciado pela prefeitura de Porto Alegre Como, São Leopoldo também não irá recorrer das regras da bandeira preta do Distanciamento Controlado. E pode ir além. O prefeito Ary Vanazzi anunciou neste sábado (20) que levará ao Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus uma proposta de lockdown de uma semana a ser discutida e detalhada pelo colegiado, que tem participação da sociedade civil.

A reunião será realizada na tarde de segunda-feira (22), às 15h, e as regras definidas pelo Comitê passarão a valer a partir de quarta-feira (24). A proposta foi apresentada pelo prefeito Vanazzi e pelo secretário da saúde, Marcel Frison, em live transmitida pela Rádio Prefeitura nesta manhã, após uma reunião do governo municipal sobre o assunto.

“Estamos dando um tempo para a cidade ir se preparando”, disse o prefeito. Segundo Vanazzi, o quadro se agravou na região nos últimos dias e o começo da vacinação deu a impressão de que as coisas estavam normais.

Sem alterações no decreto no final de semana, a orientação é que a Força-Tarefa de Fiscalização amplie as ações e previna a aglomeração. A prefeitura está especialmente preocupada em evitar aglomerações caso o Sport Club Internacional conquiste Campeonato Brasileiro no domingo (21).

A falta de vacinas, em todo o Brasil, também foi um dos assuntos abordados na live. “Temos uma vacinação em ritmo lento, pela falta de planejamento para aquisição da vacina pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que não estão cumprindo o calendário de vacinação”, destacou o prefeito, que tem participado de campanhas junto às associações de prefeitos para que os governos comprem e deem condição para a produção de vacina.

Segundo o secretário da Saúde, a pesquisa sobre a carga viral no esgoto da cidade mostrou a ampliação da circulação do vírus e indica uma possibilidade maior de pessoas assintomáticas. “Isso está se refletindo no sistema agora”, explicou Marcel Frison.

O secretário também lembrou que São Leopoldo foi uma das poucas cidades do Rio Grande do Sul e a única da Região Metropolitana a conseguir ampliar a vacinação para idosos de 80 anos ou mais, mas o estoque está esgotado. “Temos uma pequena reserva do estoque que está destinada para os acamados e remanescentes nas casas acolhimento de idosos”, avisou.