Porto Alegre tem fila no início da vacinação de idosos de 83 e 84 anos

Apesar de a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre relatar tranquilidade na maioria dos postos vacinação de idosos na faixa de 83 e 84 anos iniciada nesta terça-feira (16), no Posto de Saúde Modelo, no bairro Santana, o movimento foi intenso nesta manhã.

Próximo de 10h30min já haviam sido distribuídas cerca de 260 fichas para a vacinação e o local registrava filas, demora de até uma hora para receber a dose e pessoas reclamando da falta de distanciamento. A Secretaria Municipal da Saúde assegura que apesar de o movimento no local ser intenso, a organização está controlando o fluxo e que poderá rapidamente realocar mais doses para o posto caso seja necessário.

Daisi Santos Rodrigues levou a mãe Jaci Joaquina dos Santos de 84 anos para se vacinar mas acabou desistindo e resolveu procurar outro local ao constatar que haviam 100 pessoas na frente da mãe. Ela reclamou da desorganização, aglomeração de pessoas e proximidade entre umas e outras. Outra queixa relatada por Daisi foi a falta de um local para a mãe sentar, já que ela não pode ficar muito tempo em pé por ter problemas no joelho.

Rudnei Pinto, um dos funcionários que organizava a distribuição de fichas no local, relatou que houve acumulo de pessoas desde as primeiras horas da manhã no posto, muitas acompanhadas e ressaltou que não há necessidade de se dirigir aos postos tão cedo. O funcionário do Posto Modelo conta que abriu o local 6h, apesar de o local efetivamente iniciar a vacinação somente 8h, para evitar que os idosos ficassem na rua esperando.

"Recomendo que as pessoas venham também de tarde, quando o movimento é mais tranquilo, e se possível tragam um banco um cadeira. Mas ontem de tarde, segunda-feira (15) sobravam fichas e lugares. Estava muito tranquilo. Hoje a espera é, me média, de 20 a 30 minutos", assegura o funcionário.

Giovani Moreira, que levou a avó, Celina Moreira, 84 anos até o local, porém, diz que a espera foi de uma hora. Celina, ainda assim, saiu feliz com a imunização e o atendimento, e comemorou ser a primeira da família a receber a dose. "Agora é esperar 28 dias e retornar", acrescentou Moreira.

Estela Moraes foi precavida e por volta das 11h chegou ao local com a mãe, Ilma Endo, de 84 anos, com um banco nas mãos. Ela passou mais cedo na frente do Posto Modelo, viu a fila e passou em casa buscar um banco antes de seguir até local com Ilma. O pai, de 90 anos, foi vacinado na semana passada. "Eu tinha dúvida se já era possível vacinar com 84 anos ou se era notícia falsa. Por isso também vim antes sozinha e perguntei", contou Estela.

Estela viu a fila cedo e foi em casa buscar um banco antes de pegar a mãe, Ilma, 84 anos, antes de ir ao Posto Modelo. Foto: Thiago Copetti/JC