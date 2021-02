Porto Alegre amplia vacinação para idosos entre 83 e 84 anos a partir desta terça

Com base nos resultados da vacinação em idosos acima de 85 anos nos últimos quatro dias em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que ampliará a vacinação para a faixa etária de 83 a 84 anos a partir desta terça-feira (16). A vacina está garantida para todo o público desta faixa etária, independente do horário de chegada na unidade.

Até domingo (14), foram vacinadas 12.833 pessoas do total de 14.728 previstas para a faixa acima de 85 anos. Isso significa 84,47% da meta de pelo menos 90% do Plano de Vacinação. O índice provavelmente será alcançado até o final da imunização desta segunda-feira (15).

Avaliando os estoques, a SMS constatou que poderá disponibilizar doses também para quem tem 83 e 84 anos, público alvo estimado em 7 mil pessoas na Capital.

A vacinação nesta terça, das 8 às 17h, será realizada em nove unidades de saúde e no drive-thru do hipermercado Big Sertório. Para receber a vacina, é preciso apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência.