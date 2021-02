Faltam menos de 2 mil idosos acima de 85 anos para serem vacinados em Porto Alegre

Porto Alegre tem menos de 2 mil idosos acima de 85 anos para serem vacinados contra a Covid-19. Até este domingo (14), o vacinômetro municipal indicou que 12,8 mil pessoas nessa faixa receberam as doses. A meta é 14,7 mil. O Estado alcançou 314,5 mil vacinados com primeira dose, 2,8% da população total, de 11,29 milhões de habitantes.

Do grupo vacinado no Estado, 6,4 mil pessoas já receberam a segunda dose, segundo o painel da vacinação da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Nesta segunda-feira (15) e terça-feira (16), dez postos de saúde e um drive-thru vão atender os idosos. O drive-thru que vai abrir das 8h às 17h nos dois dias, mesmo horário das unidades de saúde, é o do Hipermercado BIG, na avenida Sertório.

A prefeitura da Capital suspendeu o ponto facultativo devido ao Carnaval atípico na pandemia. Com isso, serviços públicos vão abrir . Na cidade, o comércio também vai funcionar. Bancos vão fechar nos dois dias e reabrem na quarta-feira (17).

quatro locais tiveram postos móveis Nesse sábado (13),. Os pontos estavam no Beira-Rio, nas sedes do Ministério Público do RS (MP-RS) e Sindicato Médico do RS (Simers) e no BIG e aplicaram 1.082 doses.

Porto Alegre chegou à marca de 87.751 vacinados na fase um dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI). Além dos idosos que são atendidos nos postos e drive-thrus, o maior grupo que já recebeu as vacina é o dos profissionais de saúde, com 57.169 imunizados da meta de 82.464 (69,3%). Outros segmentos da fase já imunizados são 16.548 idosos e pessoas com deficiência residentes em instituições, como asilos, e idosos acamados, que completaram a meta, e 1.527 indígenas e quilombolas, 68% do total a ser imunizado.

A Capital recebeu até agora 128 mil doses, considerando parte para segunda dose. Na última remessa, foram 35,23 mil imunizantes, sendo que 22 mil seriam para idosos com mais de 85 anos. Como Porto Alegre tem menos que este número, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) poderá definir se utilizará o estoque existente para dar início a uma nova faixa de idade, como pessoas com mais de 80 anos.

A pasta informou que a decisão deve ser tomada junto com a SES. Por enquanto, não há ainda nenhum sinal da chegada de novas remessas de vacina para o Rio Grande do Sul.

Locais de vacinação de idosos nesta segunda e terça em Porto Alegre:

Drive-thru BIG:

Local: na avenida Sertório, 6.600

na avenida Sertório, 6.600 Horário: 8h às 17h

10 unidades de saúde:

Sul-Centro-Sul

US Camaquã (rua Dr João Pitta Pinheiro Filho, 176, bairro Camaquã): 8h às 17h

Partenon-Lomba-Pinheiro

US São Carlos (rua Bento Gonçalves, 6670, bairro Agronomia): 8h às 17h

Noroeste-Humaitá-Navegantes-Ilhas

US IAPI (rua Três de Abril, 90, bairro Passo da Areia): 8h às 17h

Leste-Nordeste

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, 210, birro Santana): 8h às 17h

Restinga-Extremo-Sul

Clínica de Família Alvaro Difini (rua Alvaro Diffini, 520, bairro Restinga): 8h às 17h

Glória-Cruzeiro-Cristal

US Moab Caldas (rua Gabriel Fialho Camargo, bairro Santa Tereza): 8h às 17h

Norte-Eixo-Baltazar

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 6615, bairro Sarandi): 8h às 17h

Centro