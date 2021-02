RS rastreia casos de variante mais contagiosa que matou idoso de Gramado

Um idoso de 88 anos que residia em Gramado, na Serra Gaúcha e um dos principais polos turísticos do Brasil, morreu por complicações causadas pela variante do novo coronavírus detectada pela primeira vez em Manaus, no Norte. A linhagem P.1, como é chamada, já foi registrada em outros estados e preocupa as autoridades de saúde por ser mais transmissível que outras mais recorrentes.

A informação da detecção da P.1, divulgada nessa sexta-feira (12), foi ampliada com a liberação do segundo Boletim Genômico na pandemia. Além disso, técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) vão ampliar a análise de amostras do vírus na Serra Gaúcha para verificar se o único registro até agora é uma situação isolada ou pode ter mais casos.

O Boletim Genômico 2 relata que o morador teve os primeiros sintomas em 29 de janeiro. A coleta de material para o exame da Covid-19 foi em 1º de fevereiro. Segundo a investigação, o homem não viajou para fora do Estado ou teve contato com pessoas que viajaram.

Desde março de 2020, a pesquisa com base em amostras coletadas em diversas regiões identificou 19 linhagens do SARS-CoV-2 (nome científico do novo coronavírus) circulantes. "As mais frequentes foram as mesmas também identificadas no restante do Brasil: B.1.1.33, B.1.1.28 e P.2", diz o boletim.

Segundo o site do Estado, a maioria dos exames foi realizada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) e Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale. Os dados são enviados à Rede Genômica da Fiocruz e ao Laboratório Nacional de Computação Científica.

Com o feriadão de Carnaval atípico, no qual festejos estão proibidos, a preocupação é de mais contaminação e ainda riscos associados à presença do vírus mais contagioso, caso se confirme mais casos. Não há indicação de complicações mais graves associadas à variante.