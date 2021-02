Drive-thrus buscam acelerar vacinação de idosos em Porto Alegre

Com pouco mais de 10 mil dos 14,7 mil idosos com mais de 85 anos a serem vacinados contra a Covid-19, Porto Alegre espera acelerar a meta com os quatro drive-thrus em operação neste sábado (13). São unidades no Beira-Rio, sede do MP-RS, Sindicato Médico do RS e BIG, da avenida Sertório.

Na segunda-feira (15) e terça-feira (16), foi confirmado que terá, além dos dez postos com aplicação das doses, também terá drive-thru no BIG.

Até essa sexta-feira (12), o número era de 9,8 mil . Os pontos registram movimento sem muita espera. Os atendimentos vão até as 17h. O drive-thru das torres gêmeas, sede do MPT-RS, próximo à orla do Guaíba, reforçou a ação.

O prefeito da Capital, Sebastião Melo, percorreu o quatro locais pela manhã.

No Rio Grande do Sul, até agora, foram vacinadas 308,6 mil pessoas, sendo que mais de 4 mil receberam a segunda dose dos imunizantes. São 304 mil já alcançados, ou 2,7% da população total, que é de 11,29 milhões de habitantes. A segunfa dose é a da Coronavac, ministrada três a quatro semanas após a primeira aplicação. Segundo o painel da vacina no Estado, foram recebidas 704,4 mil doses e distribuídas 701,6 mil.

Ao mesmo tempo em que ocorre a imunização, cuja expansão para mais grupos e faixas de idade é limitada pela baixa oferta de doses, são emitidos alertas sobre o agravamento da pandemia.

mapa preliminar das bandeiras mostra elevação do risco , com a volta da bandeira vermelha em muitas regiões. O mapa definitivo sai na segunda-feira. Alta nas internações clínicas por Covid-19 e dos óbitos estão preocupando o Gabinete de Crise, no Palácio Piratini.

Também foi confirmado, nessa sexta-feira, o primeiro caso da variante mais contagiosa da Covid-19 , detectado em um homem diagnosticado com a doença na Serra gaúcha. É a variante que surgiu em Manaus e tem como característica a rápida disseminação.

Drive-thrus desde sábado em Porto Alegre

BIG

Local: na avenida Sertório, 6.600

na avenida Sertório, 6.600 Dias: sábado (8h às 17h)

Inter

Local: estacionamento ao lado do Gigantinho, entrada pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido Zona Sul-Centro

estacionamento ao lado do Gigantinho, entrada pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido Zona Sul-Centro Dias: sábado (8h às 17h)

MP-RS

Local: avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80

avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 Dias: sábado (8h às 17h)

Simers

Local: rua Coronel Corte Real, 975

rua Coronel Corte Real, 975 Dias: sábado (8h às 17h)

10 postos e drive-thru com vacina na Capital (segunda-feira e terça-feira)

Sul-Centro-Sul

US Camaquã (rua Dr João Pitta Pinheiro Filho, 176, bairro Camaquã): 8h às 17h

Partenon-Lomba-Pinheiro

US São Carlos (rua Bento Gonçalves, 6670, bairro Agronomia): 8h às 17h

Noroeste-Humaitá-Navegantes-Ilhas

US IAPI (rua Três de Abril, 90, bairro Passo da Areia): 8h às 17h

Leste-Nordeste

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, 210, birro Santana): 8h às 17h

Restinga-Extremo-Sul

Clínica de Família Alvaro Difini (rua Alvaro Diffini, 520, bairro Restinga): 8h às 17h

Glória-Cruzeiro-Cristal

US Moab Caldas (rua Gabriel Fialho Camargo, bairro Santa Tereza): 8h às 17h

Norte-Eixo-Baltazar

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 6615, bairro Sarandi): 8h às 17h

Centro

US Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27): 8h às 17h

US Modelo (rua Jerônimo de Ornellas, 55, bairro Santana): 8h às 17h

US Santa Cecília (rua São Manoel, 543, bairro Santa Cecília): 8h às 17h

BIG