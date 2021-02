Porto Alegre ainda não vacinou um terço dos idosos acima de 85 anos; sábado terá drive-thrus

Falta ainda um terço dos idosos com mais de 85 anos residentes em Porto Alegre para serem vacinados contra a Covid-19. O dado está no vacinômetro da Capital que aponta que 9,8 mil pessoas nessa faixa recebeu as doses e ainda faltam 4,8 mil para fechar a meta. Neste sábado (13), os idosos terão quatro drive-thrus para receber a dose

São 14,7 mil moradores com mais de 85 anos. A imunização começou na quarta-feira (10) para a faixa, de forma escalonada. Primeiro puderam comparecer os acima de 90 anos, no dia seguinte foi a vez de quem tem entre 87 e 89 anos. Nesta sexta-feira (12), o grupo a partir de 85 anos podia buscar a vacina.

Neste sábado, os postos móveis estarão no complexo do Beira-Rio, nas torres gêmeas (sede do MP-RS), no Simers e no BIG da avendia Sertório. Os 10 postos com aplicação ficam fechados e reabrem na segunda-feira (15), funcionando também na terça-feira (16) de Carnaval, que não terá ponto facultativo nos serviços municipais.

É preciso apresentar documento de identificação, número do CPF e comprovante de residência. O drive-thru da área do Inter vacinou mais de 500 pessoas, muitas delas fizeram questão de ir de máscara e camiseta do clube

Até agora foram aplicadas 83.947 doses para os grupos prioritários, 56.396 foram em profissionais de saúde, 9.871 em idosos com 85 anos ou mais, 16.607 em idosos, acamados e pessoas com deficiência que vivem em instituições e 1.039 em indígenas e quilombolas. A aplicação significa 72,82% do público-alvo da primeira fase da vacinação. O total é de 115.287 pessoas.

Drive-thrus da vacina neste sábado em Porto Alegre

BIG

Local: na avenida Sertório, 6.600

na avenida Sertório, 6.600 Dias: sábado (8h às 17h)

Inter

Local: estacionamento ao lado do Gigantinho, entrada pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido Zona Sul-Centro

estacionamento ao lado do Gigantinho, entrada pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido Zona Sul-Centro Dias: sábado (8h às 17h)

MP-RS

Local: avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80

avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 Dias: sábado (8h às 17h)

Simers

Local: rua Coronel Corte Real, 975

rua Coronel Corte Real, 975 Dias: sábado (8h às 17h)

10 postos com vacinação da Covid-19 na Capital gaúcha (a partir de segunda-feira)

Sul-Centro-Sul

US Camaquã (rua Dr João Pitta Pinheiro Filho, 176, bairro Camaquã): 8h às 17h

Partenon-Lomba-Pinheiro

US São Carlos (rua Bento Gonçalves, 6670, bairro Agronomia): 8h às 17h

Noroeste-Humaitá-Navegantes-Ilhas

US IAPI (rua Três de Abril, 90, bairro Passo da Areia): 8h às 17h

Leste-Nordeste

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, 210, birro Santana): 8h às 17h

Restinga-Extremo-Sul

Clínica de Família Alvaro Difini (rua Alvaro Diffini, 520, bairro Restinga): 8h às 17h

Glória-Cruzeiro-Cristal

US Moab Caldas (rua Gabriel Fialho Camargo, bairro Santa Tereza): 8h às 17h

Norte-Eixo-Baltazar

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 6615, bairro Sarandi): 8h às 17h

Centro