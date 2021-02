Vacinação de idosos com 85 anos ou mais em Porto Alegre encerra neste sábado

vacinação contra a Covid-19 em idosos em Porto Alegre tem 10 postos de saúde e chegará a quatro drive-thrus O terceiro dia de, nesta sexta-feira (12), vem transcorrendo sem registros de problemas e com melhoria na recepção de atendimento em alguns pontos. Para dar conta da público a ser atendido, Porto alegreda vacina neste sábado. Três já operam nesta sexta.

No Posto de Saúde Modelo, no bairro Santana, e no estacionamento do Hipermercado Big, na avenida Sertório, por exemplo, tendões foram instalados com apoio do Exército Brasileiro para oferecer mais conforto aos idosos que aguardam receber a imunização

Também nesta sexta opera um terceiro drive-thru na Capital, a partir do meio-dia, junto ao estacionamento do estádio Beira-Rio, do Internacional, ao lado do Gigantinho, com acesso pela rua Nestor Ludwig para quem vem da Zona Sul ou do Centro pela avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira Rio).

Sexta-feira e sábado (13) são os últimos dias de vacinação na faixa de 85 anos ou mais. Esta é a última faixa etária da primeira semana de vacinação em postos de Porto Alegre.

A capital gaúcha conta com 13 pontos de imunização. No final da tarde de hoje devem ser divulgadas novidades sobre o roteiro da próxima semana, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).