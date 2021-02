Porto Alegre imunizou mais de 5 mil idosos em dois dias de vacinação

dois dias de vacinação Emcontra a Covid-19, entre quarta e quinta-feira (11), Porto Alegre registrou a imunização de 5.051 idosos acima de 87. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram atualizados no fim do dia, nessa quinta-feira (11).

maiores concentrações no início da manhã Segundo a prefeitura, somente em drive-thrus foram vacinados 1.608 idosos na quinta-feira. A secretaria relata fluxo tranquilo e constante na maioria dos postos de saúde, com

Os centros de saúde Modelo e IAPI e a unidade Santa Cecília, de acordo com a prefeitura, foram os pontos de maior movimentação ao longo do dia. As unidades Morro Santana, São Carlos e Moab Caldas oferecem a possibilidade de vacinação no carro para idosos com mobilidade reduzida.

dez unidades de saúde e três drive-thrus A vacinação para os idosos com mais de 85 anos começou nesta sexta-feira (12), em. Além dos oferecidos pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e do Hipermercado Big da avenida Sertório, um terceiro drive-thru está disponível no estacionamento do estádio Beira-Rio, ao lado do Gigantinho.

Até as 8h30min desta sexta, a capital gaúcha soma 80.718 de aplicações da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Deste número, foram vacinados 55.816 profissionais da saúde; 7.378 idosos com 85 anos ou mais; 16.453 idosos e pessoas com deficiência institucionalizados e idosos acamados; e 1.039 indígenas e quilombolas.