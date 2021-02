Onde ficam os postos e drive-thru para vacinar idosos em Porto Alegre

Para dar conta da vacinação dos idosos com 85 anos ou mais, que começa nesta sexta-feita (12) - a faixa de 87 a mais de 90 anos já está sendo vacinada -, Porto alegre tem 10 postos de saúde e chegará a quatro drive-thrus da vacina neste sábado. Três já nesta sexta.

Não haverá vacinação nos postos neste sábado (13). Na segunda-feira (15) e terça-feira (16), as unidades de saúde vão abrir normalmente.

A novidade nesta sexta é o posto móvel no Inter, na área do Gigantinho. Neste sábado, o Ministério Público do RS (MP-RS) terá uma unidade no entorno das chamadas torres gêmeas, perto da orla do Guaíba. A faixa de mais de 85 anos está sendo imunizada