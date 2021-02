Brasil registra mais de 54 mil novos casos de Covid-19 e 1.351 óbitos

Segundo boletim epidemiológico divulgado no início da noite desta quinta-feira (11) pelo Ministério da Saúde, a pandemia de covid-19 no Brasil foi responsável por 236.201 óbitos, com 1.351 novas mortes tendo sido registradas em 24 horas.

Segundo o levantamento, 9.713.909 brasileiros foram diagnosticados com a doença, sendo que 54.742 novos casos foram diagnosticados desde o último boletim, divulgado quarta. A taxa de cura segue estabilizada em 89%. O Brasil soma mais de 8,6 milhões de recuperados da doença.

No ranking de casos, São Paulo continua a liderar, tanto em ocorrências quanto em óbitos. O estado registra 1.889.969 casos e 55.742 mortes. Minas Gerais e Bahia seguem atrás, com 793.157 casos e 16.405 mortes e 620.042 casos e 10.543 mortes, respectivamente.

Apenas dois estados registraram menos de mil mortes até o momento: Acre, com 907 óbitos, e Roraima, com 937. De acordo com o informe, 2.822 óbitos seguem em investigação e ainda não tiveram causa confirmada.

Rio Grande do Sul registrou nesta quinta 3.477 novos casos de Covid-19 , elevando para 577.345 gaúchos infectados. Segundo a Secretaria da Saúde (SES) mais 75 óbitos foram confirmados, já são 11.244 vidas perdidas pela doença.

