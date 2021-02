Vacinação de idosos com 85 anos ou mais contará com drive-thru no Beira Rio nesta sexta-feira

que está ocorrendo desde quarta-feira (10) A vacina contra a Covid-19 para idosos com 85 anos ou mais começa a ser aplicada a partir desta sexta-feira (12), em Porto Alegre. Esta é a última faixa etária da primeira semana de imunização,em 12 pontos da Capital, a exemplo do drive-thru Beira Rio, que atenderá das 12h até 17h. O local conta com estacionamento ao lado do Gigantinho e tem entrada pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido Zona Sul-Centro.

as dez unidades de Saúde os drive-thrus Tantocomoestarão atendendo por ordem de chegada. Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação com CPF. Quem não puder comparecer nesta sexta-feira, poderá se vacinar no sábado no drive-thru do prédio do Ministério Público (Torres Gêmeas), das 8h as 17h. De acordo com a Prefeitura, as unidades móveis devem se deslocar para a Arena do Grêmio e Tribunal de Justiça na semana que vem, com datas ainda a definir.

Nesta sexta também os drive-thrus do estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), na rua Coronel Corte Real, 975 (aberto das 8h às 17h), e do estacionamento do Hipermercado Big da Avenida Sertório, 6.600 (das 10 às 17h) - que contará com o apoio do Exército para as aplicações - estarão vacinando idosos dentro dos carros. Ambas unidades seguirão atendendo o público com 85 anos ou mais no sábado, no mesmo horário.

Ainda há possibilidade de receber a imunização na semana que vem, em todos os postos destinados à vacinação contra o novo coronavírus.