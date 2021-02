Quase 50 municípios gaúchos já começaram a aplicar segunda dose da vacina

menos de um mês após o início da vacinação no Estado Quase 50 municípios do Rio Grande do Sul já começaram a aplicar a segunda dose das vacinas contra a Covid-19,. Já são 1.525 doses aplicadas em pessoas dos primeiros grupos prioritários, a maioria em profissionais de saúde, seguida por população indígena e portadores de deficiência de residências inclusivas, em ao menos 48 municípios.

O esquema vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta imune esperada para a prevenção da Covid-19. A segunda dose da vacina da marca Coronavac deve ser aplicada de duas a quatro semanas depois da primeira. Para a marca Oxford/AstraZeneca, a prescrição é de 12 semanas de intervalo.

Até esta quinta-feira (11), o Rio Grande do Sul já havia recebido 704.400 doses, tendo distribuído 701.623 delas entre os municípios gaúchos. Foram quatro remessa ao todo. O primeiro lote, com 341,8 mil vacinas CoronaVac, chegou em 18 de janeiro. Outras 116 mil vacinas da Oxford/AstraZeneca foram recebidas em 24 de janeiro, e a terceira remessa, 224,2 mil doses da CoronaVac, no dia 1º de fevereiro. No dia 7 de fevereiro chegaram mais 193,2 mil doses da CoronaVac.