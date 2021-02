Porto Alegre suspende vacinação de profissionais de saúde em postos

A prefeitura de Porto Alegre comunicou que mudou a orientação sobre vacinação de profissionais de saúde que não estão na linha de frente da assistência da pandemia. A vacinação que poderia ser feita em posto acabou sendo suspensa. Nesta quarta-feira (10), começou a aplicação para quem tem 90 anos ou mais

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, "dificuldades para contemplar com justiça e segurança as diversas categorias de profissionais de saúde no processo de vacinação contra a Covid-19" levaram ao recuo na orientação inicial.

A imunização poderia ser feita no Centro de Saúde IAPI.

Já quem atua em unidades de saúde, hospitais e outros serviços de assistência direta está sendo vacinado nos locais de traballho.

"O objetivo é executar a ação só quando houver plenas condições de transparência, para garantir vacinação com critérios claros de seleção, que eliminem qualquer possibilidade de favorecimentos, como os chamados fura-filas", explica a secretaria.