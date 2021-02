Porto Alegre antecipa vacinação de idosos em drive-thrus para esta quarta; veja locais

acompanha o calendário dos postos de saúde A prefeitura de Porto Alegre antecipou para esta quarta-feira (9) o início da vacinação de idosos com mais de 90 anos no formato em drive-thrus. Inicialmente, a modalidade estava marcada para começar no sábado (13). Agora, a imunização direto nos carrosque aplicarão as doses.

Dois locais da Capital receberão os pontos de drive-thru. Um dos espaços, montados especialmente para a ação nos veículos, será no estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), na rua Coronel Corte Real, 975, quase esquina com Ipiranga, das 8h às 17h. O acesso dos veículos será pela rua Dário Pederneiras, com saída pela rua Corte Real.

O segundo ponto será no estacionamento do Hipermercado Big da Avenida Sertório (Avenida Sertório, 6.600), das 10 às 17h, e contará com o apoio do Exército Brasileiro nos quatros estandes de vacinação.

Nesta quarta, serão vacinadas pessoas com 90 anos ou mais. A partir de quinta (11), começam a receber as doses pessoas com 87 anos ou mais e na sexta-feira (12), com 85 anos ou mais. A prefeitura informa que a aplicação das doses nos carros ocorrerá até sábado.