Caxias do Sul inicia vacinação de idosos em formato drive-thru

No formato drive-thru, a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul iniciou, nesta segunda-feira (8), a imunização de idosos com mais de 90 anos contra a Covid-19. O público estimado nesta faixa etária é de 2,5 mil pessoas. Nesta terça, a secretaria dará continuidade à vacinação, incluindo também o público a partir de 85 anos. As estruturas para o atendimento estão montadas em dois locais: na Rua Plácido de Castro, junto ao complexo da antiga Maesa, e nos pavilhões do Parque da Festa da Uva. São vacinados os idosos levados de carro e também aqueles que chegam a pé.

A imunização segue até sexta-feira (12) ou enquanto houver doses disponíveis. O atendimento ocorre das 10h às 17h. Nesta segunda-feira, o município recebeu mais 6.730 doses. Até a sexta-feira (5) haviam sido imunizadas 9.583 pessoas, sendo 8.707 profissionais de saúde, 812 residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos e 64 pessoas com deficiência, acima de 18 anos, institucionalizadas.

Uma das primeiras atendidas nesta segunda-feira foi Elsa Maria Gazzolla, 93 anos, levada de carro pela filha, Evelise Gazzolla Lazzarotto, 54. “Estou em casa desde março, estou muito ansiosa pela vacina”, disse a idosa, minutos antes de ser vacinada. Outra idosa que recebeu a primeira dose nesta manhã foi Albertina Alves de Albuquerque, 111 anos. “Estou muito feliz. Desejo muita saúde a todos vocês”, celebrou, enquanto aguardava com familiares dentro do carro, na Rua Plácido de Castro. Idosos a partir de 85 anos que não puderem comparecer ao drive-thru serão vacinados em breve em unidades básicas de saúde referência definidas pelo município. A data e os locais ainda não estão definidos.

Na terça-feira (9), equipes da Secretaria da Saúde iniciarão a vacinação para pessoas acamadas acima de 60 anos, a domicílio. A imunização começará com as pessoas cadastradas nas unidades básicas de saúde e avançará progressivamente pelas regiões do município, começando pela Zona Norte. Familiares de acamados que não estão cadastrados devem procurar a UBSs de referência para realizar o cadastro.