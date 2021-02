Veja os 10 postos de Porto Alegre que vacinarão idosos a partir desta quarta

A vacinação dos idosos com mais de 85 anos começa nesta quarta-feira (10). A Secretaria Municipal da Saúde divulgou os postos que vão fazer a imunização nesta semana. Foi montada uma sequência escalonada para aplicar as doses. Nesta quarta, os moradores acima de 90 anos serão os primeiros a receber as doses.

São dez unidades de saúde que ofertarão a aplicação em diversas regiões da cidade. ( veja no final a lista e horários )

Na quinta-feira (11), será a vez dos idosos com 87 anos ou mais, e, na sexta-feira (12), pessoas com 85 anos ou mais. A chegada de mais doses da Corornavac, nesse domingo (7), e que já estão sendo distribuídas pelo Estado, possibilita a ampliação da cobertura da vacina da Covid-19.

Porto Alegre recebeu 35.230 doses da variedade produzida pelo Instituto Butantan.

Para receber a vacina basta um documento de identidade e o comprovante de residência (com endereço na Capital). Serão destinadas cerca de 22 mil doses para vacinação dos idosos e 13 mil para pessoal de saúde (incluindo farmacêuticos, fisioterapeutas domiciliares, desde que comprovem estar em atividade).

Os profissionais estão sendo também imunizados em hospitais e no Centro de Saúde IAPI (rua 3 de abril 90, Passo D´Areia), das 8h às 17h, inclusive no sábado.

O plano de vacinação de Porto Alegre prevê que o número de unidades de saúde capacitadas para imunização chegue a 16 e até 24 locais, dependendo do ritmo de chegada de novos lotes da vacina.