Nova remessa de vacinas começa a ser distribuída para o interior do RS

O governo do Estado do RS iniciou na manhã desta segunda-feira (8) o envio das 193,2 mil doses da CoronaVac do Instituto Butantan recebidas no domingo (7), para cidades do interior do Estado. Da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), as doses foram encaminhadas para o Batalhão de Aviação da Brigada Militar em Porto Alegre, de onde foram distribuídas por via área com apoio da Secretaria de Segurança Pública.

O lote para a coordenadoria de Santa Maria foi enviado por volta das 9h em um helicóptero da Polícia Civil. Às 9h30, um avião KingAir decolou com a carga para as regionais de Caxias do Sul, Erechim, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Bagé e Pelotas.

As vacinas para a coordenadoria de Porto Alegre foram encaminhas por um veículo a partir do Ceadi, onde também estão os lotes de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório, para a retirada por via terrestre.

Com esta quarta remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde (MS), o governo do Estado iniciará a segunda fase de imunização.

Expectativa é vacinar idosos e profissionais da saúde

A expectativa, com a nova remessa, é vacinar 43% dos idosos com 85 anos ou mais (cerca de 150 mil pessoas) e, ainda, atingir 78% do grupo de profissionais da saúde (mais 44,3 mil doses para esses trabalhadores). A região do Litoral receberá a quantidade equivalente para vacinar 100% das pessoas da faixa-etária desta fase, levando em consideração um grande volume de idosos que está com residência na praia, até mesmo em função do verão e da pandemia, explicou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Diferentemente da primeira remessa de vacinas recebidas, todas as 193,2 mil doses serão repassadas e utilizadas para a primeira aplicação, sem reserva pelo Estado. “Estamos seguros de receber doses suficientes em tempo hábil para a segunda aplicação de todos que receberem a primeira”, explicou a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cynthia Molina Bastos.

Cabem às prefeituras organizar a aplicação das doses e divulgar aos moradores como ocorrerá o processo em cada município, seja de forma presencial nas unidades de saúde, por drive-thru ou outro formato. A recomendação da Secretaria da Saúde (SES) é para que seja feito um pré-cadastro da população-alvo e, se possível, com agendamento prévio, de forma a evitar aglomeração nos locais de vacinação e também desperdício, já que cada frasco-ampola da CoronaVac contém dez doses que devem ser aplicadas de forma sequencial e imediata. Além disso, a SES reforça a necessidade de cadastrar cada dose aplicada no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e no formulário de controle do Estado.

“É importante que todos estejam atentos à forma como o seu município se organiza para garantir a imunização dos idosos das suas famílias, e os municípios devem estar comprometidos a organizarem para que essa vacina chegue às pessoas que estão nessa faixa etária, mais de 85 anos, de forma adequada, sem gerar situações de aglomeração”, reforçou o governador Eduardo Leite durante transmissão ao vivo nas redes sociais na última sexta-feira (5).