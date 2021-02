Brasil supera 231 mil mortes e 9,5 milhões de infectados por Covid-19

As mortes por Covid-19 chegaram a 231.534 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 522 óbitos. O número de pessoas infectadas chegou a 9.524.640. Entre sábado (6) e hoje (7), foram registrados 26.845 novos diagnósticos positivos. No total, 8.397.187 pessoas se recuperaram da Covid-19.

O balanço foi divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde (MS). O balanço reúne as informações levantadas pelas secretarias estaduais de Saúde de todo o país.

Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Saúde nos finais de semana. Às terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que são enviadas ao ministério.

No Rio Grande do Sul,(7) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). São 10.995 pessoas mortas devido ao coronavírus no total. Foram ainda confirmados 512 novos casos, somando o número de 564.216 ocorrências.