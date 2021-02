Vacinação de idosos acima de 85 anos em Porto Alegre não iniciará na terça-feira

A prefeitura de Porto Alegre comunicou, através do seu site, que o início da vacinação para idosos acima de 85 anos em unidades de saúde selecionadas na cidade começa nesta semana, mas não na terça-feira (9). Havia a expectativa que poderia ser mais breve o início da imunização, até porque um novo lote com mais 193,2 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan chegou ao aeroporto Salgado Filho neste domingo (7) para atender à demanda de diversas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive a capital.