Fila e drive-thru marcam mutirão para vacinar profissionais de saúde em Porto Alegre

Filas e fluxo ininterrupto marcam o sábado de mutirão de vacinação de profisisonais de saúde que não estão na linha de frente do atendimento de casos de Covid-19. Porto Alegre faz neste sábado (6) ação com entidades de categorias para acelerar a cobertura da imunização.

A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. Nesta segunda-feira (8), a capital recebe mais doses de vacina. Serão 36,2 mil do quarto lote a ser recebido pelo Rio Grande do Sul. Com isso, vai começar a aplicação em idosos com mais de 85 anos.

No Conselho Regional de Odontologia, no bairro Rio Branco, teve fila na calçada, com distanciamento físico, dos profissionais registrados.

O dia de vacinação tem pontos fixos e drive-thru, como na sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), no bairro Petrópolis. Médicos que se cadastraram previamente recebem as doses. Até as 11h, o Simers diz que foram aplicadas quase mil doses da vacina de Oxford, da farmacêutica AstraZeneca.

A vacinação seguirá até as 17h e tem apoio da Unimed e do Sesi. Mais de 2 mil profissionais realizaram o cadastro pelo aplicativo.

“É um momento muito feliz, em nome dos médicos, de poder contribuir para a imunização de todos os profissionais que desde março do ano passado estão na linha de frente do combate à pandemia ou atuando no nosso sistema de saúde”, destacou o presidente do Simers, Marcelo Matias, acrescentando que segue na busca por mais vacinas para imunizar todos os médicos do Rio Grande do Sul.

vacinação No total, a Secretaria Municipal de Saúde destinou 12 mil doses de vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford parade profissionais de saúde cadastrados em conselhos e entidades setoriais hoje.

A vacinação está acontecendo em cinco locais: sedes da Amrigs, Cremers, Simers, Associação Brasileira de Odontologia e Conselho Regional de Odontologia. Todos os profissionais que receberão a vacina foram previamente cadastrados pelas entidades setoriais.

Conforme orientação da SMS, os médicos inativos, afastados e aposentados não podem ser vacinados nesta etapa, pois o Plano Nacional de Imunização prevê que recebam a dose, prioritariamente, os médicos com cadastros ativos.

Os dados dos médicos inativos, afastados e aposentados que chegaram a se inscrever serão enviados à SMS para que sejam vacinados no momento oportuno.

“Estou extremamente feliz e surpresa com a rapidez da vacinação. Achei que só seria vacinada no segundo semestre”, comentou a endocrinologista Jocely Vieira da Costa. A ginecologista Soraia Schmidt também saiu aliviada: “A vacina tira uma angústia da gente. Se não fosse essa oportunidade, eu não seria vacinada agora porque não faço parte do grupo de risco e trabalho em consultório, não mais em hospitais”. A segunda deve ser aplicada em até 12 semanas.

Confira os locais de vacinação em Porto Alegre

AMRIGS: 4,5 mil doses para médicos e profissionais da saúde ligados aos Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul (CRPRS), Conselho Regional de Fisioterapia do Rio Grande do Sul (Crefito 5), Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) e Conselho Regional de Serviço Social (CRESS 10ª).

CREMERS: 1,5 mil doses para médicos. Posto avançado na sede do Cremers (Rua Bernardo Pires, 415, Santana), das 9h às 17h.

SIMERS: 3 mil doses para médicos. Ambiente interno e drive-thru montado na sede da entidade (Rua Corte Real, 975, bairro Petrópolis).

Conselho Regional de Odontologia: 1,5 mil doses. Rua Vasco da Gama, 720, das 9h às 16h.

Associação Brasileira de Odontologia/RS: 1,5 mil doses. Rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, 134 - Bela Vista, das 8h30min às 17h30min.