Rio Grande do Sul vai receber novo lote de vacinas da Coronavac

O Rio Grande do Sul vai receber nova remessa de vacinas contra a Covid-19 no fim de semana. Será o quarto lote de imunizantes e terceiro da Coronavac, que é produzida na parceria com o Institito Butantan, que o Estado vai receber. Idosos com mais de 85 anos começarão a ser vacinados

A informação foi dada pelo governador Eduardo Leite na manhã desta sexta-feira (5). Serão 193,2 mil doses. Será o segundo maior volume de vacinas enviado desde o começo da imunização nacional, que teve a largada em 18 de janeiro no Estado

A carga foi confirmada pelo Ministério da Saúde, mas não há ainda o dia e horário do desembarque do lote. Leite disse que parte das doses será usada ainda em profisisonais de saúde, mas que já vai haver destinação de vacinas para começar a imunizar idosos com mais de 85 anos.