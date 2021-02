Ivermectina não tem efeito sobre a Covid-19, diz laboratório Merck

Comunicado publicado pelo laboratório alemão Merck neste quinta-feira (4) destacou que o uso do remédio Ivermectina não tem nenhum efeito contra a Covid-19 . A multinacional coloca que não há nenhuma base científica sobre um possível efeito terapêutico potencial contra o coronavírus com o uso do medicamento.

O comunicado destaca, ainda, que não há nem mesmo evidência significativa para atividade clínica ou eficácia clínica em pacientes com doença Covid-19. A companhia também expressou a "preocupante falta de dados de segurança na maioria dos estudos" e que não acredita que "os dados disponíveis suportem a segurança e eficácia da ivermectina além das doses e populações indicadas nas informações de prescrição aprovadas pela agência reguladora".

Tentando conter o uso indiscriminado do remédio por parte da população, com esta finalidade errada, em 2020 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criou uma norma que determina que farmácias passem a exigir receita em duas vias para venda do vermífugo ivermectina, com a primeira via sendo retida pelo estabelecimento.

A medida mudou o controle sobre esse tipo de medicamento, que é indicado para sarna, piolho e parasitas intestinais. Até então, a exigência era apenas de apresentação de uma via de receita simples, o que, na prática, é pouco cobrado pelas farmácias. A mudança ocorre em meio a um aumento na busca pelo medicamento nas farmácias.