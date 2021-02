Porto Alegre ainda não tem data para começar a vacinar idosos contra Covid-19

A baixa oferta de doses eleva a espera dos mais velhos. Por enquanto, apenas pessoas mais velhas que estão em instituições de cuidados e acamadas devido a problemas de saúde estão sendo vacinadas.

O diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Fernando Ritter, disse que a imunização do grupo só deve ser feita após o recebimento dos próximos lotes de imunizantes. A aposta é que seja em fevereiro.