Rio Grande do Sul tem mais 3.130 novos casos de Covid-19 e 48 mortes

superar, nessa terça-feira (2), o patamar de 550 mil contaminações pelo novo coronavírus

Depois de, o Rio Grande do Sul anotou mais 3.130 notificações da doença nas últimas 24 horas. Com os novos casos, subiu para 554.353 o total de gaúchos já infectados pelo vírus e contabilizadas no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Desses, 531.657 pacientes já estão recuperados.