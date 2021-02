Terceira carga de vacinas da Covid-19 é transportada ao interior gaúcho

A terceira remessa de vacinas da Covid-19 começou a ser embarcada para o interior do Rio Grande do Sul no começo da manhã desta segunda-feira (1). São 53,4 mil doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan, recebidas na semana passada pelo governo gaúcho.

Até agora, o Estado recebeu 511 mil doses - quase 400 mil da Coronavac e 116 mil de Oxford/AstraZeneca.

Parte dos imunizantes foi embarcada em uma das aeronaves do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, no hangar na área do Aeroporto de Porto Alegre. As coordenadorias também estão retirando pessoalmente na área de estoque da Saúde.

O lote chegou dia 25. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, além das doses do terceiro lote também estão sendo enviadas a cada localidade as unidades do primeiro lote da Coronavac inicial, de 170,8 mil das 341 mil recebidas. As doses estavam em Porto Alegre e estavam reservadas para a segunda dose.