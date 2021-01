RS registra 577 novos casos de Covid-19 e seis óbitos neste domingo

O Rio Grande do Sul registrou, neste domingo (31), 577 novos casos confirmado de Covid-19 e seis novos óbitos por complicações decorrentes da doença. Só nas primeiras quatro semanas de 2021, o Estado acumula 1.399 mortes pelo novo coronavírus. Ao todo, 10.669 gaúchos perderam a batalha contra a doença, segundo levantamento do governo do Estado.

Os novos óbitos associados ao novo coronavirus são de residentes dos municípios de Caxias do Sul (homem, 88), Esteio (mulher, 71) Porto Alegre (homem, 78, e mulher, 74), Rio Grande (mulher, 87) e Sobradinho (homem, 93).

De acordo com a Secretaria da Saúde, entre os óbitos hoje divulgados, um ocorreu dia 29 de dezembro, os demais entre os dias 10 e 29 de janeiro.