RS vacina 145 mil e vai distribuir segundo lote da Coronavac/Butantan

O Rio Grande do Sul alcançou 145 mil vacinados contra a Covid-19 nesta sexta-feira (29), após 11 dias de largada na campanha, aponta o vacinômetro estadual. O número representa pouco mais da metade das unidades já distribuídas, que chegaram a a 286,3 mil.

Porto Alegre imunizou 37,2 mil pessoas da fase um dos grupos prioritários. Na Capital, o alcance significa 44,5% das 83,6 mil doses recebidas - 51,6 mil da Coronavac e 32 mil de Oxford/AstraZeneca.

A Secretaria da Saúde informou que segunda-feira (1) vai enviar o segundo lote de doses da Coronavac/Instituto Butantan aos muniípios. Foi a terceira remessa de vacinas - primeiro chegaram 341,8 mil unidades do imunizante chinês (acordo com o Butantan), depois 116 mil da de Oxford e, por fim, 53,4 mil da Coronavac.

Na nota no site do governo estadual, a pasta da Saúde informa que vai remeter a totalidade do lote que chegou na segunda-feira (25) e que será usado ainda como primeira dose. Já 170,8 mil doses da Coronavac da primeira remessa, que estão armazenadas para a segunda dose de reforço - que tem de ser dada em três a quatro semanas - , também será despachada às cidades na segunda-feira