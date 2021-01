Municípios do RS aplicaram menos da metade das vacinas da Covid-19 recebidas

Depois de dez dias do começo da vacinação contra a Covid-19 , o Rio Grande do Sul aplicou menos da metade das doses já enviadas aos municípios. Segundo o vacinômetro estadual, 123 mil pessoas foram imunizadas, mas 286,3 mil doses foram remetidas pela Secretaria Estadual da Saúde às coordenadorias regionais.

A cobertura chega a 43% do total de imunizantes que estão em poder das áreas de saúde nas localidades.

Nesta última opção, que faz parte da remessa feita da Índia, a aplicação vai priorizar o setor de saúde, segundo definição da SES. Nesta quinta-feira (28), o governador Eduardo Leite afirmou que pode fazer compra direta de vacina e também que é contra a compra pelo setor privado

Pelos números atualizados até o fim da tarde desta quinta-feira (28), 90,2 mil profissionais de saúde receberam a vacina, seguidos por 25,9 mil pessoas que estão em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), 4,7 mil indígenas e 849 pessoas com deficiência que também estão em instituições de cuidados.

Porto Alegre lidera as aplicações, com 32,5 mil pessoas já imunizadas. A Capital recebeu até agora um total de 83,6 mil doses, sendo 51 mil da vacina chinesa e 32 mil da de Oxford . O alcance até agora significa o uso de quase 40% da disponibilidade dos imunizantes, ministrados a 20 mil trabalhadores da saúde, 12,1 mil idosos e 521 indígenas e quilombolas.

O número, seja de doses recebidas e o que foi aplicado, está longe da meta do número de pessoas da primeira fase do grupo prioritário, que soma 101,1 mil na Capitall, sendo 82 mil da área da saúde. A primeira fase abrange profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, idosos institucionalizados, idosos acamados e pessoas com deficiência institucionalizadas.