Ministério Público expede recomendação para evitar fura-filas na vacinação

Após lançamento da ação conjunta da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e do Ministério Público do Estado (MPE) para denúncias na execução irregular da vacinação contra a Covid-19, o MPE lançou recomendação aos gestores locais para que seja cumprido rigorosamente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, a fim de evitar fura-filas.

O documento pede que seja assegurada a transparência da execução na vacinação contra a Covid-19 no município, com plano de vacinação local (municipal), divulgação de semanal das metas vacinais atingidas. Ainda é solicitado que seja informado o quantitativo de vacinas recebidas pelo município e de indivíduos que receberam a primeira e segunda dose.

Também deve ser informado ao MP da região, informações sobre insumos como seringas, agulhas, caixas para descarte de resíduos, algodão, refrigeradores, acondicionamento adequado, dentre outros.

Os gestores deverão encaminhar quinzenalmente ao MP de sua cidade Justiça a listagem de atualização das pessoas vacinadas no município, inclusive com a assinatura do paciente que recebeu a vacina.

As promotorias de Justiça da região noroeste do Estado, conhecida como Alto Uruguai já encaminham o documento aos municípios de Rodeio Bonito, Ametista do Sul, Cristal do Sul, Pinhal, Jaboticaba, Novo Tiradentes, Cerro Grande, Planalto, Alpestre, Seberi, Erval Seco, Dois Irmãos das Missões, Sarandi, Barra Funda e Nova Boa Vista, Palmitinho, Vicente Dutra, Vista Alegre, Pinheirinho do Vale, Frederico Westphalen, Taquaruçu do Sul e Caiçara.