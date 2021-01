RS chega a 10,5 mil mortes por Covid-19 e 536 mil casos

O Rio Grande do Sul alcançou 10,5 mil mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (27), com 69 novas vítimas fatais que foram registradas entre 3 e 27 de janeiro, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). O número ficou abaixo dos do dia anterior , que havia registrado 83 vidas perdidas.

O número total de infectados é de 536.746, sendo que 512.240, ou 95%, estão recuperados, segundo a SES.

As internações gerais por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que é um dos efeitos da infecção do novo coronavírus, cresceram e ultrapassam 36 mil casos nos hospitais gaúchos. Há quase mil pacientes com Covid-19 em leitos clínicos.

A ocupação de UTIs está em 74,8%. São 782 casos do entre os quase 2 mil doentes nas unidades. Em Porto Alegre, o número é de 253 pessoas internadas em UTIs com a Covid-19. É o menor número desde 1º de dezembro de 2020.

A ocupação de todas as unidades é de 84,67%. O sistema tem 813 vagas, entre SUS e privadas. O Hospital Moinhos de Vento continua com 100% de lotação. O Hospital Conceição apresenta 93% de lotação.