Brasil chega a 1,1 milhão de pessoas vacinadas

A vacinação contra a Covid-19 começou há exatos dez dias no Brasil, em 17 de janeiro, um domingo, quando a enfermeira Mônica Calazans foi imunizada em São Paulo, logo após a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso emergencial dos imunizantes Coronavac e de Oxford. Até o meio dia desta quarta-feira (27), pelo menos 1.128.021 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina em todo o território nacional.

São Paulo é o estado que mais vacinou, com 212.073 pessoas imunizadas. Na sequência, vêm os estados do Rio de Janeiro, com 134.888 vacinados, de Minas Gerais, com 115.219, e do Rio Grande do Sul, com 109.579 pessoas vacinadas.

Até o momento, o estado que menos vacinou no País é o Tocantins, com apenas 220 doses aplicadas.

coronavirusbra1.github.io Os dados de todos os estados são compilados pelo painel

site onde a população pode acompanhar o avanço da campanha de vacinação painel para acompanhamento em tempo real da aplicação das doses O Rio Grande do Sul já recebeu 511,2 mil doses dos imunizantes, sendo 116 mil da vacina de Oxford/AstraZeneca e 395,2 mil doses da Coronavac. O governo disponibilizou umcontra a Covid-19 no Estado. A prefeitura de Porto Alegre também criou umna cidade.