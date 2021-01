Mais de 93,4 mil gaúchos dos grupos prioritários já estão imunizados contra a Covid-19

Na últimas 24 horas o Rio Grande do Sul imunizou pouco mais de 11 mil gaúchos contra a Covid-19, totalizando cerca de 93,4 mil doses de vacinas aplicadas até o início da noite desta terça-feira (26). Até o presente momento, 511 mil doses de imunizantes já chegaram ao Estado, tanto da chinesa Coronavac, produzida no Instituto Butantanquanto, quanto da vacina da Oxford/AstraZeneca, vinda da Índia.

Eduardo Leite já manifestou interesse em adquirir a vacina russa Sputnik V, caso a mesma não seja disponibilizada pelo Ministério da Saúde, após aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em reunião em São Paulo, na sede da farmacêutica União Química, o governador

Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), cerca de 170,8 mil doses da Coronavac já foram distribuídas para primeira dose. A segunda deverá ser disponibilizada em três semanas.

Segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI), são imunizados nesta fase os grupos prioritários, que englobam profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, idosos institucionalizados e acamados, e pessoas com deficiência institucionalizadas.

Em Porto Alegre, já foram vacinadas 24.683 pessoas desses grupos, cerca de 24,4% do público-alvo. Foram 14 mil profissionais da Saúde, 10 mil idosos, pessoas com deficiência institucionalizados e idosos acamados (62% do público), e 245 (11%) porto-alegrenses indígenas e quilombolas, segundo o painel de monitoramento da vacinação.