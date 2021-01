Pacientes de Rondônia com Covid-19 chegam na madrugada de quarta para tratamento no RS

hegam ao Rio Grande do Sul 15 pacientes com Covid-19 vindos de Porto Velho (RO) Nas primeiras horas desta quarta-feira (27) c. O grupo, que não apresenta quadro grave da doença, ocupará leitos clínicos em hospitais de Porto Alegre e de Canoas. Outros 35 enfermos oriundos de Rondônia ainda são esperados nos próximos dias.

Segundo o governo do Estado, o voo está previsto para aterrissar na Capital entre 1h e 2h, e os pacientes serão deslocados ao Grupo Hospitalar Conceição e ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, além do Hospital Universitário de Canoas. Cada instituição tratará de cinco infectados com o coronavírus.

De acordo com o Palácio Piratni, a chegada dos rondonienses não impactará no cálculo das bandeiras do modelo de distanciamento controlado das duas cidades, pois o Estado flexibiliza, na base de cálculo, pacientes de fora da região. Além disso, os pacientes ocuparão leitos clínicos, cujo percentual de ocupação está baixo neste momento, menos de 25%.

No final de semana, o prefeito de Porto Velho havia anunciado que os leitos para pacientes com Covid-19 estavam lotados na cidade, o que determinou a busca por ajuda de outros Estados.

A SES recebeu nesta segunda-feira (25) um relatório com informações sobre o quadro clínico e a situação dos pacientes, que serão encaminhados aos hospitais com ambulâncias básicas e avançadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não está descartada ainda a possibilidade de uso de um micro-ônibus da Brigada Militar ou do Exército.