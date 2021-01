Porto Alegre: Vacinação de idosos com mais de 85 anos deve ficar para depois dos primeiros grupos prioritários

ideia de começar, já nesta semana, a vacinação contra o novo coronavírus de idosos com idade acima de 85 anos. A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) teve de desistir daA ideia era reservar por volta de 15 mil doses da vacina de Oxford recebidas na segunda-feira (25) para a aplicação nesta população. No entanto, as datas não se confirmaram, na medida em que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) pediu que, primeiramente, todos os grupos prioritários incluídos na Fase 1 do Plano Estadual de Vacinação sejam imunizados.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, na segunda-feira (26), o coordenador da Vigilância em Saúde da cidade, Fernando Ritter, afirmou que a secretaria pretendia iniciar a vacinação de pessoas com mais de 85 anos já a partir desta quarta-feira (27). Isso não irá ocorrer.

Assim, a intenção de imunizar quem tem mais de 85 anos permanece, mas não há data definida para que isso comece a ocorrer. De acordo com a SMS, isso deve ocorrer “em breve”.

Em nota enviada à reportagem do Jornal do Comércio na manhã desta terça-feira (26), a secretaria municipal afirma que “estuda estender a vacinação contra Covid-19 para os idosos acima de 85 anos” e que a vacinação está sendo planejada para ser realizada em nove unidades de saúde.

Também procurada, a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) informou que não há previsão de quando esse grupo populacional deve começar a ser vacinado, na medida em que é necessário que novas doses, ou previsão de novas doses, dos imunizantes cheguem ao Rio Grande do Sul.

Na Capital, no momento, estão sendo imunizados por equipes volantes da secretaria idosos que residem em instituições de longa permanência e acamados que ficam restritos aos leitos, pessoas com deficiência institucionalizadas (com mais de 18 anos), indígenas e quilombolas e profissionais de saúde que atuam na assistência direta a pacientes com sintomas respiratórios.

Porto Alegre recebeu, até esta segunda-feira, 83.600 doses de vacinas contra Covid-19. A primeira remessa foi da vacina Coronavac (51,6 mil doses), enquanto a segunda, da vacina de Oxford, contou com 32 mil doses.