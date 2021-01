Porto Alegre estenderá imunização contra a Covid-19 a idosos acima dos 85 anos

A prefeitura de Porto Alegre irá estender a vacinação contra a Covid-19 aos idosos acima de 85 anos. Planejada nesta segunda-feira (25), a imunização desse novo grupo ainda está sendo organizada e deverá ocorrer ao longo da semana, em nove unidades de saúde da Capital. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 10 mil porto-alegrenses dessa faixa etária deverão ser imunizados.

que chegaram nesta segunda-feira No final da manhã, em entrevista a uma rádio da Capital, o coordenador da Vigilância em Saúde da cidade, Fernando Ritter, chegou a levantar a possibilidade de utilizar parte das 32 mil doses da vacina da AstraZeneca/Universidade de Oxford,, para a imunização de idosos acima de 85 anos.

A intenção da prefeitura seria permitir que os porto-alegrenses dessa faixa etária que não residem em clínicas ou lares de longa permanência pudessem também garantir a imunização. No entanto, como o Estado priorizou o uso do imunizante que veio da Índia para vacinação dos profissionais de Saúde, a prefeitura terá de reorganizar o processo.

No momento, estão sendo imunizados por equipes volantes da SMS idosos que residem em instituições de longa permanência e acamados que ficam restritos aos leitos, pessoas com deficiência institucionalizadas (com mais de 18 anos), indígenas e quilombolas e profissionais de saúde que atuam na assistência direta a pacientes com sintomas respiratórios.

Coronavac e 32 mil doses Porto Alegre já recebeu um total de 83.600 doses de vacinas contra Covid-19 até agora, sendo 51,6 mil doses da(51,6 mil doses)da AstraZeneca/Universidade de Oxford.

Segundo a Secretaria, o público prioritário da campanha de vacinação será informado da evolução do calendário semanalmente, à medida em que as novas remessas de vacina forem sendo recebidas.

No final de semana, mais de mil idosos foram vacinados pelas equipes da prefeitura, tanto nas residências quanto nas instituições de longa permanência. Até o início da noite desta segunda, 23.138 porto-alegrenses do grupo prioritário já haviam recebido a imunização.

Segundo dados do painel de vacinação da prefeitura, esse número corresponde a 22,87% dos cerca de 101 mil porto-alegrenses que integram o público-alvo da primeira fase do Plano Municipal de Vacinação. Desse total, mais de 10 mil são idosos e pessoas com deficiência institucionalizados e idosos acamados, 60% do público- alvo.