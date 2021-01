RS já recebeu 511 mil vacinas da Covid-19 e aplicou menos de 82 mil doses

Depois de uma semana da chegada dos primeiros lotes das vacinas da Covid-19 e começo da imunização , o Rio Grande do Sul conseguiu, até esta segunda-feira (25), aplicar menos de 82 mil doses. Já desembarcaram 511 mil doses, sendo que parte será aplicada como segunda dose.

Com isso, os imunizantes permanecem em Porto Alegre para depois serem transportados aos municípios.

Os números estão no painel do vacinômetro estadual, com dados registrados até as 17h desta segunda.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 170 mil vacinas enviadas aos municípios são de primeira dose. Neste caso, se refere à vacina Coronavac, que deve ter a segunda aplicação em três semanas. No dia 18, chegou a primeira carga da Coronovac, com 341 mil doses , o que abriu a imunização gaúcha na pandemia.

Nesse domingo (24), chegaram 116 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca , que já estão sendo remetidas às cidades e serão integralmente aplicadas porque a segunda dose deve ser ministrada em três meses. Porto Alegre recebeu 32 mil . A segunda dose deve ser feita com a chegada de novas remessas.

Nesta segunda-feira, outras 53,4 mil vacinas chinesas, mas produzidas no Instituto Butantan, desembarcaram no Estado. A Anvisa autorizou a distribuição na sexta-feira.

Pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), a Fase 1 engloba a vacinação de profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, idosos institucionalizados (que estão em Instituições de Longa Permanência para Idosos- ILPI) e acamados e pessoas com deficiência institucionalizadas.

Segundo o painel, até agora foram imunizados 57,9 mil profissionais de saúde, 20,6 mil de lLPI, 2,4 mil indígenas e 653 PCD.

Em Porto Alegre, que atualizou o seu vacinômetro por volta das 19h, imunizou 23.138 pessoas, quase 23% do grupo da fase 1.