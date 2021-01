RS registra menos de mil novos casos de Covid-19 e 49 mortes nesta segunda

Oxford/AstraZeneca

Os dados de segunda-feira (25) apontam para menos de mil novos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, depois de semanas de mais de 4 mil a 5 mil casos a cada dia. Foram 975 novos registros, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), na atualização no Twitter. O Estado também entra na segunda semana da vacinação da Covid-19, com doses das vacinas da Coronavac