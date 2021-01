A prefeitura de Porto Alegre recebeu na manhã desta segunda-feira (25), a primeira remessa da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca/Oxford. Nesta remessa serão 32 mil doses, dirigidas prioritariamente a profissionais de saúde.

As doses que chegaram hoje foram importadas da Índia, do Instituto Serum. A vacina AstraZeneca/Oxford será produzida no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

No entanto, o instituto acredita que somente terá os insumos necessários para produzir o imunizante em território brasileiro a partir de 8 de fevereiro.

importar mais 10 milhões de doses prontas do imunizante Com a dificuldade em trazer os insumos para produzir a vacina em seus laboratórios, a Fiocruz pretende

A aplicação desta vacina se dará em duas doses, com intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda.

Mais um reforço Recebemos a primeira remessa da vacina contra Covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Oxford. Neste lote serão 32 mil doses, dirigidas prioritariamente a profissionais de saúde. pic.twitter.com/kUIraomvMD — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) January 25, 2021

Até as 10h20min da manhã desta segunda-feira, um total de 20.206 de pessoas já haviam sido vacinadas na Capital. Destes, 11.005 são profissionais da saúde e 9.200 são idosos em instituições de longa permanência ou acamados em suas residências.