uma semana depois da chegada das primeiras 341 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde O Rio Grande do Sul recebe nesta segunda-feira (25) a segunda remessa da Coronavac - exatamente. Às 11h15min, mais 53,4 mil doses da vacina contra a Covid19 desembarcam no Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

A informação foi confirmada pelo governador Eduardo Leite pelo Twitter. O reforço pertence ao novo lote de 4,1 milhões, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na sexta-feira (22).

Depois da primeira leva de 116 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca recebida ontem, chegará ao RS ainda nesta manhã a segunda remessa da Coronavac. Mais 53,4 mil doses da vacina contra a #Covid19 desembarcam às 11h15 no Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

Com isso, ainda na tarde desta segunda-feira, o Estado passará a contar com aproximadamente 510 mil doses das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca. O RS recebeu no domingo (24) a primeira leva de 116 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca.

distribuição ao interior do Estado das 116 mil ampolas com o imunizante vindo da Índia, produzidas no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começa entre segunda (25) e terça-feira (26) No mesmo dia, o Palácio Piratini informou que a. Elas também serão destinadas prioritariamente aos profissionais da Saúde.

Segundo levantamento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), já foram feitas 76.260 aplicações da Coronavac em pessoas que integram os grupos prioritários da campanha de imunização. Mais de 170 mil unidades de vacinas, referentes à 1° dose, já foram distribuídas para todas as regiões do Estado.